СМИ: США просили власти Швеции помощь в задержании Сноудена

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

По его данным, письмо было отправлено из посольства США в Копенгагене полиции в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии 27 июня 2013 года. В нем рассказывается, что Сноуден находится в международном аэропорту в Москве, и что американские службы не знают, куда он собирается отправиться далее, но может прилететь в любую из четырех северных стран.

В послании указано, что у Сноудена больше нет американского паспорта, но власти США готовы немедленно подготовить любые документы для его экстрадиции.

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В другом письме, направленном из посольства США в Стокгольме в минюст Швеции, отмечается, что помощь Сноудену может усложнить сотрудничество между полицией Швеции и США.

Как сообщал УНИАН ранее, Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить уголовное преследование бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который сейчас скрывается от властей США в России.