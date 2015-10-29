Европарламент потребовал прекратить преследование Сноудена в странах ЕС

В тексте резолюции содержится призыв обеспечить Эварду Сноудену безопасность на территории всех стран Евросоюза, а также гарантировать ему иммунитет от уголовного преследования и выдачи третьим государствам, передает Би-би-си.

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Парламентарии призывают Еврокомиссию признать Эдварда Сноудена правозащитником, а его действия – важной вехой на пути к более эффективной защите основополагающих прав человека, сообщает пресс-служба Европарламента.

В документе также отмечается, что Евросоюзу следует принять все возможные меры для предотвращения слежки за своими гражданами, а также осторожно относиться к обмену данными с США.

Эдвард Сноуден работал на ЦРУ и АНБ. Он прославился после того, как в 2013 году передал журналистам секретные документы, в которых содержались сведения о незаконной слежке американских спецслужб за гражданами, в том числе и в Европе.

После предания этой информации огласке американские власти возбудили в отношении Сноудена дело о государственной измене, а его паспорт аннулировали. В итоге Сноуден, летевший из Гонконга на Кубу с пересадкой в России, застрял в Москве.

Из-за отсутствия действующего паспорта Эдвард Сноуден провел в аэропорту Шереметьево несколько недель. Однако в итоге российские власти согласились предоставить ему политическое убежище. Сейчас он все еще живет в Москве.