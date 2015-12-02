Глава МИД Турции заявил, что до сих пор не получил ответа на просьбу о встрече с Лавровым

Но глава МИД Турции до сих пор не получил ответа на свою просьбу, передает Би-би-си со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

Чавушоглу также заявил, что Турция не хочет эскалации конфликта с Россией.

Стоит отметить, что в четверг и пятницу в Белграде пройдет встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ, которую посетят Чавушоглу и Лавров.

Напомним, ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров уверял, что не будет уклоняться от встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на полях Совета министров в Белграде.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

28 ноября президент России Владимир Путин ввел против Турции санкции, в частности, о запрете ввоза отдельных видов товаров, выполнения услуг, а также приостановил действие безвизового режима.