Во Франции после терактов закрыли 3 мечети

После серии терактов в Париже, вследствие которых погибли более 130 человек, во Франции закрыли несколько мечетей.

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Об этом заявил министр внутренних дел Франции Бернар Казнев, передает France 24.

"Три мечети закрыты во Франции по подозрению в радикализации населения", - отметил министр.

Напомним, серия терактов во французской столице произошла в ночь с 13 на 14 ноября. Атакам подверглись несколько точек Парижа: террористы открыли стрельбу в ресторане Le Petite Cambodge, произвели несколько взрывов у стадиона Stade de France во время футбольного матча, а также захватили заложников в концертном зале Bataclan. Жертвами терактов стали 130 человек.