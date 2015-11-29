Террористы использовали югославское оружие при массовых убийствах в Париже

Администрация сербского оружейного завода "Застава оружие" по запросу полиции сличила серийные номера восьми автоматов M70, сообщает Русская служба ВВС.

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Выяснилось, что эти автоматы входили в партию вооружений, которые ещё при коммунистическом режиме были отгружены на военные склады в Словении, Боснии и Македонии, сообщил агентству Рейтер директор завода Милойко Брзакович.

"Нет никаких сомнений, что это оружие нашего производства - мы были их единственным производителем, и у нас есть все серийные номера. Но в 1990-х годах кто-то мог захватить это оружие на армейских складах", - сказал директор.