Террористы использовали югославское оружие при массовых убийствах в Париже
02:40, 29 ноября 2015Мир
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Некоторые образцы оружия, использованного боевиками при нападении в Париже 13 ноября, как выяснилось, были произведены в Югославии в конце 1980-х годов.
REUTERS
Администрация сербского оружейного завода "Застава оружие" по запросу полиции сличила серийные номера восьми автоматов M70, сообщает Русская служба ВВС.
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Выяснилось, что эти автоматы входили в партию вооружений, которые ещё при коммунистическом режиме были отгружены на военные склады в Словении, Боснии и Македонии, сообщил агентству Рейтер директор завода Милойко Брзакович.
"Нет никаких сомнений, что это оружие нашего производства - мы были их единственным производителем, и у нас есть все серийные номера. Но в 1990-х годах кто-то мог захватить это оружие на армейских складах", - сказал директор.
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