В Пакистане казнили террористов, которые расстреляли учеников школы в Пешаваре

Военный суд Пакистана вынес приговор в отношении четверых боевиков-талибов, которые напали на пешаварскую школу.

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Об этом сообщает ВВС-Россия.

Отмечается, что обвиняемые были казнены утром в среду в городе Кохат на северо-западе страны. Это первый приведенный в исполнение смертный приговор по громкому делу.

Напомним, в декабре 2014 года премьер-министр Пакистана Наваз Шариф принял решение отменить мораторий на смертную казнь после нападения талибов на школу в Пешаваре, которое унесло жизни более 140 человек.

В результате нападения погибли 132 ученика, девять учителей, а также девять человек из числа нападавших. Ответственность за атаку взяли на себя пакистанские талибы.