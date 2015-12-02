"Аль-Каида" захватила два города на юге Йемена - Reuters

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Reuters.

По информации издания, боевики провели неожиданную для местного ополчения атаку на города в мухафазе Абьян, захватив над ними контроль. Затем они установили контрольно-пропускные пункты на въездах в города и объявили о захвате с помощью громкоговорителей.

Reuters сообщает, что данный пример демонстрирует, как "Аль-Каида" пользуется ситуацией, когда центральное правительство Йемена ослаблено на фоне восьмимесячной войны коалиции во главе с Саудовской Аравией против шиитских повстанцев-хуситов. В течении последнего года хуситы захватили столицу Сана и значительную часть территории страны.

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Города Джаар и Зинджибар в мухафазе Абьян расположены в юго-западной части страны, на побережье Аденского залива, в 50 км к востоку от города Аден. В общей сложности в городах проживает около 50 тыс. человек. Ранее города уже находились под контролем боевиков "Аль-Каиды" в 2011 г., объявивших их Исламскими эмиратами.

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Ранее сообщалось, что в йеменский город Аден прибыли несколько сотен военных из Судана, которые будут участвовать в операциях антихуситской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Отметим, в начале боевики ИГ отбили у войск Асада стратегический город в провинции Хомс.