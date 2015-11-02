Боевики ИГ отбили у войск Асада стратегический город в провинции Хомс

В столкновениях с исламистами погибли 50 сирийских военнослужащих, передает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

По информации Сирийской обсерватории по правам человека, наступление экстремистов началось со взрывов двух автомобилей террористами-смертниками.

Бои исламистов с сирийскими войсками проходили неподалеку от города Садад, который населяют преимущественно христиане.

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Под контролем боевиков оказались северные и восточные регионы провинции Хомс. В мае этого года экстремисты захватили город Тадмур, в августе - Эль-Карьятейн.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики «Исламского государства» после столкновения с армией Сирии взяли под контроль город Махин к югу от административного центра провинции Хомс.

Напомним, Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) говорит о минимум 600 гражданских лицах, которые погибли из-за российских авиаударов.

Президент РФ Владимир Путин продолжает объяснять вмешательства Москвы во внутренние дела Сирии борьбой с "Исламским государством". Тем не менее, большинство российских авиаударов были направлены против повстанцев, которые выступают против ИГ и правящего режима президента Башара Асада.