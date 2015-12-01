Спецслужбы Болгарии: Возле аэропорта Софии взрывного устройства не обнаружили

"В проверенном микроавтобусе на парковке у терминала 1 взрывного устройства не обнаружено. Специальная команда по противодействию терроризму завершила работу", - сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Болгарии.

Днем на паркинге у первого терминала аэропорта Софии был обнаружен микроавтобус в котором, по первоначальным данным, могло находиться взрывное устройство. Территория терминала была оцеплена, находившиеся там люди эвакуированы.

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Взрывотехники специализированной группы по борьбе с терроризмом вскрыли автомобиль и провели его полную проверку. Был проведен контролируемый подрыв одной из находившихся в микроавтобусе сумок. Взрывного устройства обнаружено не было.

Напомним, ранее сообщалось, что болгарская полиция обнаружила взрывное устройство в фургоне, припаркованном на территории софийского аэропорта.