В Госдуму через коллектор проник мужчина со взрывчаткой - активист

Об этом в своем твиттере написал замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий.

"Сотрудники ФСО задержали на территории Думы неизвестного. Проник через коллектор. В коллекторе ищут сейчас взрывное устройство. Предполагалось, что это учебная тревога. Однако, реакция сотрудников ФСО обеспечивающих контроль за входом в здание иная. Все напряжены", - написал активист.

Читайте такжеВ Москве задержали группу лиц, которые готовили теракт - НАК РФ

Позже Пятницкий подтвердил информацию об инциденте.

"Информация только что подтвердилась. Действительно, оперативно и жёстко задержан мужчина. Обстоятельства выясняются. Поиск СВУ продолжается. По неподтвержденной информации - взрывное устройство в коллекторе обнаружено. Вызваны сапёры. Вокруг Думы усилены посты ФСО", - написал он.

В то же время замруководителя аппарата Госдумы Юрий Шувалов опроверг информацию о поиске самодельного взрывного устройства в здании нижней палаты парламента РФ. "Никаких происшествий сегодня в Государственной Думе не происходило", - заявил он ТАСС.