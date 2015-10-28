В Госдуму через коллектор проник мужчина со взрывчаткой - активист

11:41, 28 октября 2015
Мир
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На территории Госдумы РФ задержали мужчину, который проник на территорию через коллектор и имел при себе взрывное устройство.

REUTERS

Об этом в своем твиттере написал замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий.

"Сотрудники ФСО задержали на территории Думы неизвестного. Проник через коллектор. В коллекторе ищут сейчас взрывное устройство. Предполагалось, что это учебная тревога. Однако, реакция сотрудников ФСО обеспечивающих контроль за входом в здание иная. Все напряжены", - написал активист.

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Позже Пятницкий подтвердил информацию об инциденте.

"Информация только что подтвердилась. Действительно, оперативно и жёстко задержан мужчина. Обстоятельства выясняются. Поиск СВУ продолжается. По неподтвержденной информации - взрывное устройство в коллекторе обнаружено. Вызваны сапёры. Вокруг Думы усилены посты ФСО", - написал он.

В то же время замруководителя аппарата Госдумы Юрий Шувалов опроверг информацию о поиске самодельного взрывного устройства в здании нижней палаты парламента РФ. "Никаких происшествий сегодня в Государственной Думе не происходило", - заявил он ТАСС.

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