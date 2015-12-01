Рядом с аэропортом Софии нашли бомбу

Об этом сообщает Reuters.

Ранее в связи с угрозой теракта из первого терминала аэропорта были эвакуированы все находившиеся там люди, передает Slon.

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После серии терактов в Париже 13 ноября многие страны объявили об усилении мер безопасности в связи с террористической угрозой «Исламского государства».

Серия из шести терактов произошла в Париже в ночь с 13 на 14 ноября. В результате них погибли 130 человек, и более 200 были ранены.

Через неделю крупный теракт произошел в Мали, где исламисты захватили отель Radisson Blu и взяли в заложники 170 человек. Всего боевики убили 19 человек, и несколько десятков получили ранения.