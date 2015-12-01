Хазанов подарил Путину императорскую корону

«Поскольку юбиляр сегодня не я, а вы, то вам как раз это и подойдет», — заметил Путин, отказываясь примерить корону, пишет ТАСС.

Хазанов признал, что «эта шапка» тяжела для него. Свой подарок артист подготовил на день рождения президента (7 октября), но не смог вручить его раньше.

Читайте такжеLe Figaro: Владимир Путин хочет быть Николаем I

«Если бы вы что-то поскромнее принесли, я бы себе оставил, а так придется теперь сдать в Кремль», — заметил Путин.

Выбор кулинарной книги в качестве подарка президент объяснил тем, что Хазанов — самый известный выпускник кулинарного техникума.

Напомним, ранее Путин заявлял, что слово Царь не применимо к нему. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Чарли Роузу.

На ремарку о том, что некоторые называют Путина Царем, российский президент пожал плечами: «Ну и что? Знаете, люди меня по-разному называют». Роуз поинтересовался, не считает ли Путин, что такой титул ему подходит. «Нет, не подходит», — не согласился российский президент.