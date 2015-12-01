Военные и дипломаты США призвали Россию и Турцию смягчить тон своей риторики

Представители американских военных сообщили, что Россия усилила расстановку своих сил в Сирии, выполнив обещание разместить на своих военных базах в этой стране зенитные ракетные комплексы С-400, пишет "Голос Америки". Официальные лица сообщили, что им также стало известно, что Россия впервые оснастила свои истребители Су-34 в Сирии ракетами "воздух-воздух".

Читайте такжеОбама и Эрдоган обсудили пути решения конфликта между Турцией и Россией

"Все хотят избежать просчетов", – сообщил представитель правительства США на условиях анонимности. Усиливается беспокойство, добавил он, что Россия хочет воспользоваться вмешательством в Сирии, чтобы "продемонстрировать свой новый арсенал".

Представители Пентагона также говорят, что действия России вызывают беспокойство, поскольку открывают возможности для опасных промахов и одновременно отвлекают внимание от борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

"Идет ли речь о размещении ракет “воздух-воздух” на самолетах или установку зенитных ракетных комплексов, все это явно не касается ИГИЛ, поскольку у ИГИЛ нет самолетов", – заявил представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис.

В попытке разрядить ситуацию, глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США провел телефонный разговор со своим российским коллегой."Разговор состоялся по нашей инициативе", – заявил представитель США, охарактеризовав диалог между генералом Джозефом Данфордом и начальником генерального штаба РФ генералом Валерием Герасимовым, как "очень профессиональный".

Не раскрывая детали разговора, чиновник сообщил, что его цель была в том, чтобы убедиться, что каналы связи между сторонами останутся открытыми. Он отметил, что генерал Данфорд впервые общался со своим российским коллегой после вступления в должность в октябре.

Но, несмотря на призывы к спокойствию, Турция и Россия, судя по всему, ужесточили свои позиции.

После встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что его страна не будет извиняться за инцидент с российским самолетом. В беседе с журналистами он сказал, что сбившая самолет турецкая авиация выполняла свой "долг" по защите воздушного пространства страны.

Тем временем президент России Владимир Путин назвал действия Турции "огромной ошибкой". Путин отказался встречаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях проходящей в Париже конференции по климату и вместо этого обвинил Турцию в том, что она действует в союзе с террористами "Исламского государства".

"Мы сейчас получили дополнительные данные, подтверждающие, что из мест добычи нефти, которые контролируются ИГИЛ и другими террористическими организациями, эта нефть в огромном количестве, в промышленном масштабе поступает на территорию Турции", – сказал Владимир Путин.

"У нас есть все основания полагать, что и решение по поводу того, чтобы сбить наш самолет, было продиктовано желанием обеспечить безопасность этих путей доставки нефти на территорию Турции", – добавил он.

Турецкие власти отвергли эти обвинения, как клевету, настаивая, что российский истребитель нарушил воздушное пространство Турции.

Представители США поддержали точку зрения Анкары. "Имеющаяся информация, включая свидетельства турецкой стороны и наши собственные источники, показывают, что российский самолет нарушил воздушное пространство Турции", – заявила представитель Госдепартамента Элизабет Трюдо. "Мы также знаем, что турецкая сторона неоднократно предупреждала российских пилотов перед нарушением воздушного пространства и не получила никакого ответа", – добавила она.