Эрдоган ожидает ответ от Путина по поводу встречи, несмотря на заявления Кремля
16:28, 30 ноября 2015Мир
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжает ожидать встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Ранее о том, что встреча не состоится, заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
REUTERS
О том, что Турция по-прежнему ждет встречи с Россией, Эрдоган заявил журналистам в ходе климатической конференции ООН, сообщает РБК со ссылкой на турецкий телеканал NTV. «Мы отправили запрос на встречу с Путиным в первый день (саммита). Мы все еще ждем ответа», — сказал Эрдоган.
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Как известно, ранее Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана в кулуарах климатического саммита в Париже не состоится. Кроме того, не запланирована эта встреча и на ближайшие дни.
По данным Reuters, Анкара также подтвердила планы Эрдогана и Путина не встречаться в Париже.
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