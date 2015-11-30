Эрдоган ожидает ответ от Путина по поводу встречи, несмотря на заявления Кремля

О том, что Турция по-прежнему ждет встречи с Россией, Эрдоган заявил журналистам в ходе климатической конференции ООН, сообщает РБК со ссылкой на турецкий телеканал NTV. «Мы отправили запрос на встречу с Путиным в первый день (саммита). Мы все еще ждем ответа», — сказал Эрдоган.

Читайте такжеУчастники Конференции по климату сделали "фото на память" без Путина

Как известно, ранее Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана в кулуарах климатического саммита в Париже не состоится. Кроме того, не запланирована эта встреча и на ближайшие дни.

По данным Reuters, Анкара также подтвердила планы Эрдогана и Путина не встречаться в Париже.