Генсек НАТО призвал Россию играть конструктивную роль в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

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"Я приветствую усилия Турции установить контакт с Москвой, чтобы деэскалировать ситуацию. Важно оставаться спокойными и снизить напряжение. Я призываю Россию играть конструктивную роль в Сирии, преследуя ИГИЛ, нашего общего врага. НАТО решительно поддерживает возобновленные международные усилия, чтобы найти политическое решение конфликта в Сирии", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, все союзники "полностью поддерживают право Турции защищать свою территориальную целостность и воздушное пространство".

"Мы выражали обеспокоенность по поводу увеличения военного присутствия России в регионе. То, что мы видели на прошлой неделе, не является первым примером нарушения турецкого воздушного пространства российскими самолетами. Наш фокус сейчас на том, чтобы деэскалировать ситуацию, снизить напряжение. Это - суверенное право Турции защищать свое воздушное пространство и территориальную целостность", - подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг сообщил, что во вторник министры иностранных дел НАТО обсудят возможность усиления механизмов, чтобы "снизить риски и сделать все, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября российский военный самолет Су-24, направлявшийся в Сирию, нарушил воздушное пространство Турции и был сбит турецкими военно-воздушными силами. Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что ВВС Турции действовали в полном соответствии с предписаниями.