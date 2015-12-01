Верховный суд РФ разрешил не считать опьянение поводом для ужесточения наказания

Такую позицию сформировал Верховный суд России в проекте постановления пленума, посвященного практике назначения наказания. Проект постановления представил судья-докладчик Олег Зателепин, сообщает РБК. Так, высокие судьи рекомендовали не считать само по себе совершение преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения "единственным и достаточным основанием для признания такого состояния отягчающим обстоятельством".

Читайте такжеВ России отказались от ряда военных учений ради финансирования операции в Сирии - СМИ

Авторы проекта отметили, что судам следует учитывать все обстоятельства совершения преступления, его общественную опасность, а главное - влияние самого опьянения на совершение противоправного деяния.

Сам факт опьянения же должен быть подтвержден медицинскими документами, указывают судьи. Исключения составляют только преступления с нарушением правил дорожного движения: в этих случаях водитель может быть признан находящимся в состоянии алкогольного опьянения, если он даже отказался от освидетельствования.

"Суду следует мотивировать в приговоре как признание, так и непризнание совершения преступления в состоянии опьянения обстоятельством, отягчающим наказание", - указывается в проекте постановления.