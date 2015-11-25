Все российские туроператоры отказываются от путевок в Турцию

Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, передает РИА Новости.

"Сейчас все туроператоры отменяют чартерные рейсы и прекратили продажу туров. Люди, которые уже заехали, отдыхают планово, досрочно их вывозить не планируют", - сказал Горин.

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Ранее сегодня крупный туроператор Coral Travel заявил, что с нынешней среды на неопределенное время отменяет туры в Турцию.

Другая компания - "Пегас Туристик" - сообщила, что в одностороннем порядке аннулировала туры в Турцию с вылетом из РФ, начиная с 26 ноября и по 29 декабря включительно.

Напомним, сегодня министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам отменить поездки в Турцию из-за сбитого там Су-24. По мнению главы дипведомства Сергея Лаврова, угроза терроризма в этой стране не меньше, чем в Египте.