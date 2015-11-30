Участие России в Сирии больше создает проблемы, чем помогает их решать – беседа Туска и Порошенко

Об этом шла речь во время встречи президента Украины Петра Порошенко и президента Европейского совета Дональда Туска, которая состоялась в рамках климатической конференции в Париже, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

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«Собеседники обсудили развитие ситуации в Сирии, и согласились с тем, что участие России больше создает проблемы, чем помогает их решать», - говорится в сообщении.

Кроме этого, Порошенко отметил, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте, Украина ни на шаг не останавливается на пути реформ, и демонстрирует реальный прогресс.