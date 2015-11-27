Израиль открывает дипломатическую миссию в ОАЭ

Израильское представительство будет аккредитовано при штаб-квартире Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в Абу-Даби, передает Би-би-си. Израиль стал единственной страной, открывшей в Абу-Даби специальное представительство, связанное с IRENA.

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Власти ОАЭ пока не прокомментировали решение Израиля открыть дипмиссию в Абу-Даби. ОАЭ, как и многие другие арабские страны, не признают государство Израиль.

Точная дата открытия дипмиссии пока не называется.

На этой неделе в Абу-Даби на конференции IRENA побывал генеральный директор МИД Израиля Дори Гольд. Как сообщается, он провел переговоры с главой агентства Аднаном Амином.

Израиль имеет торговые представительства в некоторых странах Персидского залива, но ни в одной из них пока не было израильской дипломатической миссии.