Санкции против Ирана могут снять в начале 2016 года

Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на четырех дипломатических источников, передает ZN.UA.

По их словам, "нефтяные и финансовые санкции против Ирана, вероятно, будут сняты в течение трех первых месяцев 2016 года".

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"В соответствии с условиями соглашения между мировыми державами и Ираном от 14 июля, санкции, введенные на международном уровне против страны Персидского залива, будут сняты в обмен на ограничения по ядерной программе. Базирующееся в Вене Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет оценку на счет того, выполнил ли Иран условия сделки", - говорится в сообщении.

Источники сообщили, что все необходимые для проведения проверок операции, скорее всего, будут завершены к январю или февралю 2016 года. Один из них говорит, что работу закончат в марте.

Как сообщал УНИАН, 14 июля было подписано ядерное соглашение между Ираном и группой из шести ведущих стран мира. Среди важнейших достижений соглашения можно назвать уменьшение количества центрифуг для обогащения урана в течение следующих 10 лет с 19 тысяч до 6 тысяч. Кроме того, использоваться должны только старые, менее мощные центрифуги. Верхний предел обогащения урана должен составлять 3,67 процента. Для создания ядерной бомбы необходимо обогащение до 90 процентов. В то же время запас уже имеющегося обогащенного урана в течение 15 лет должен сократиться с почти 12 тонн до 300 килограммов.