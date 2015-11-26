У Лаврова предложили Госдепу поискать информацию в соцсетях об Эрдогане, а не об операции РФ в Сирии
Госдепартамент США признает, что черпает в социальных сетях данные о действиях ВКС России в Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нам часто говорят, когда мы спрашиваем о том, где же вы черпаете сведения, которые вы постоянно ставите в упрек России, в частности, по линии Госдепартамента США, нам говорят о том, что «это все находится в интернете, в социальных сетях», - сказала Захарова.
Официальный представитель МИДа обратила внимание, что сейчас в соцсетях есть большое количество материалов СМИ, которые говорят о вовлеченности семьи президента Турции Тайипа Эрдогана в нефтяной бизнес с террористами.
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«Почему же вы это не цитируете? Почему вы не поднимаете эти вопросы?» - сказала она
Как сообщал УНИАН, 24 ноября президент России Владимир Путин обвинил Турцию в закупке нефти у боевиков «Исламского государства».
«Россия давно фиксировала поставки нефти в Турцию из районов Сирии, которые находятся под контролем террористов», - заявил он.
В свою очередь Эрдоган заявил, что Турция не покупает нефть у террористов "Исламского государства", утверждения о том, что Анкара поддерживает террористов, требуют доказательств.