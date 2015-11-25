Путин посмертно присвоил звание Героя России командиру сбитого Су-24

Об этом говорится в указе на сайте российского президента.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Пешкову Олегу Анатольевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)", - отмечается на сайте.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Сегодня стало известно, что российский и сирийский спецназ успешно завершил операцию по спасению штурмана бомбардировщика Су-24 ВВС РФ, сбитого Турцией за нарушение воздушного пространства страны.