Шойгу озвучил подробности операции по спасению штурмана сбитого Су-24

Об этом заявил в среду глава военного ведомства РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

"Операция завершилась успешно. Штурман доставлен на нашу базу. Жив, здоров", - сказал министр на заседании коллегии Минобороны.

Министр РФ отметил, что операция продолжалась 12 часов, и поблагодарил "всех наших ребят, которые с огромным риском работали всю ночь", — отметил Шойгу.

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"Я доложил об успешном завершении операции верховному главнокомандующему (президенту РФ Владимиру Путину). Он просил передать слова благодарности всему личному составу, который принимал участие в этой операции", — сказал Шойгу.

Напомним, ранее российский посол во Франции Александр Орлов подтвердил, что один из летчиков российского Су-24, сбитого турецким F-16, находится у армии президента Сирии Башара Асада.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

Сирийские повстанцы утверждали, что катапультировавшиеся пилоты Су-24 были застрелены в воздухе, когда спускались с парашютами. По их словам, оба пилота были обнаружены уже погибшими.

В свою очередь источники в правительстве Турции утверждали, что пилоты живы и находятся у сирийских повстанцев, идет работа по их освобождению.