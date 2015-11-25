Путин перебросит на базу в Сирии комплекс противовоздушной обороны С-300

"Что касается мер по обеспечению безопасности полетов нашей боевой операции в Сирии, объявленных вчера предложений недостаточно. Мы обсудили это с утра еще с руководством министерства обороны. В Сирию на нашу военно-воздушную базу будет переброшен комплекс противовоздушной обороны С-300. Надеюсь, что этого так же, как и других мер - это не единственная мера, которую мы предпримем — будет достаточно для обеспечения полетов", — сказал Путин журналистам, пишет РИА Новости.

Читайте такжеРечь Путина о сбитом Су-24 обвалила фондовый рынок России

"Хочу сказать, что мы, безусловно, будем относиться самым серьезным образом к тому, что произошло, и все наши средства будут использоваться для обеспечения безопасности", — подчеркнул президент РФ.