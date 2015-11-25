США полагают, что российский Су-24 был сбит в небе над Сирией - Reuters
Российский бомбардировщик Су-24 был сбит в воздушном пространстве Сирии после кратковременного пересечения границы Турции.
Об этом заявил американский чиновник на условиях анонимности, передает Reuters.
Он отметил, что об этом свидетельстует тепловой след российского бомбардировщика, зафиксированный с помощью средств слежения.
Читайте такжеВ Минобороны РФ рассказали свою версию инцидента с Су-24 в Турции и показали "карту полета"
Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.
Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
При этом вчера в российском Минобороны рассказали свою версию инцидента с Су-24, который был сбит в Турции и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета.
Так, в РФ утверждают, что турецкий самолет якобы "не предпринимал попыток связаться или установить визуальный контакт" с российским экипажем.