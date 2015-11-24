В Минобороны РФ рассказали свою версию инцидента с Су-24 в Турции и показали "карту полета"
В российском Минобороны рассказали свою версию инцидента с Су-24, который был сбит в Турции и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета.
Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, передает Лента.ру.
По его словам, турецкий самолет якобы "не предпринимал попыток связаться или установить визуальный контакт" с российским экипажем. Также в России убеждают, что попадание ракеты в Су-24 произошло над территорией Сирии.
Помимо этого в ГШ РФ заявили, что турецкий истребитель якобы нарушил воздушное пространство Сирии.
В данном контексте Рудской обвинил Турцию в якобы "грубейшем нарушении норм международного права с самыми тяжелыми последствиями и прямое нарушение Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирии, заключенного с США и распространяющегося на все страны коалиции, включая Турцию".
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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.
Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
Сирийские повстанцы утверждают, что катапультировавшиеся пилоты Су-24 были застрелены в воздухе, когда спускались с парашютами. По их словам, оба пилота были обнаружены уже погибшими.
В свою очередь источники в правительстве Турции утверждают, что пилоты живы и находятся у сирийских повстанцев, идет работа по их освобождению.