Сирийские повстанцы опубликовали фото погибшего пилота Су-24 и назвали его имя

Такая запись появилась в Twitter телеканала сирийской оппозиции, первым опубликовавшим фото и видео погибшего, передает РБК.

В первых сообщениях о крушении самолета на границе Турции и Сирии Минобороны России заявило, что пилотам Су-24 удалось катапультироваться. Их дальнейшую судьбу военные пока не комментировали.

Ранее сирийские повстанцы опубликовали видео с телом погибшего пилота. Основатель проекта независимых гражданских и журналистских расследований Billingcat Элиот Хиггинс указал на идентичность экипировки погибшего с обмундированием российских пилотов в Сирии, попавшем на кадры информагентств.

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Украинские активисты с сайта Informnapalm, публиковавшие ранее данные воюющих в Сирии российских пилотов, идентифицировали погибшего, как майора гвардии 6980-й гвардейской авиационной базы Сергея Румянцева. По их данным, эскадрилья Су-24 действующая с авиабазы Хмеймим в Латакии приписана именно к этой части, с аэродромом возле города Шагол в Челябинской области.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Сирийские повстанцы утверждают, что катапультировавшиеся пилоты Су-24 были застрелены в воздухе, когда спускались с парашютами. По их словам, оба пилота были обнаружены уже погибшими.

В свою очередь источники в правительстве Турции утверждают, что пилоты живы и находятся у сирийских повстанцев, идет работа по их освобождению.