Турция работает над освобождением пилотов Су-24 из плена - Reuters

Два пилота, катапультировавшиеся со сбитого российского Су-24, могут быть живы.

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Как передает Reuters, об этом сообщил источник в правительстве Турции.

"Мы получили информацию, что оба пилота выжили, сейчас наши подразделения работают над тем, чтобы освободить их из рук повстанцев", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, о том, что пилоты сбитого бомбардировщика живы и попали в руки сирийских мятежников, со ссылкой на источники в службе безопасности страны сообщает и турецкое издание Hurriyet Daily News.

Также подчеркивается, что Национальная разведывательная организация Турции находится в контакте с повстанцами, чтобы забрать у них выживших пилотов.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

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Сирийские повстанцы утверждают, что катапультировавшиеся пилоты Су-24 были застрелены в воздухе, когда спускались с парашютами. По их словам, оба пилота были обнаружены уже погибшими.