Путин анонсировал "серьезные последствия" для российско-турецких отношений после падения Су-24

Президент России Владимир Путин предсказал, что действия турецких ВВС в отношении российского самолета Су-24, сбитого неподалеку границы Сирии с Турцией, будут иметь серьезные последствия для отношений стран.

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Об этом он заявил во время встречи с королем Иордании Абдаллой II, передает "РБК".

"Вместо того, чтобы наладить необходимые контакты, насколько нам известно, турецкая сторона обратилась к своим партнерам по НАТО для обсуждения этого инцидента, как будто это мы сбили турецкий самолет, а не они наш", - утверждает Владимир Путин.

"Но мы никогда не потерпим, чтобы совершались такие преступления, как сегодня. И конечно мы рассчитываем на то, что международное сообщество найдет силы, чтобы сплотиться в борьбе с общим злом", - добавил Путин.

Президент РФ также добавил, что российский самолет был сбит над территорией Сирии ракетой "воздух-воздух" с турецкого самолета F16, когда российский бомбардировщик находился на высоте 6 тыс. метров и на удалении 1 км от турецкой границы.

"В любом случае наши летчики и самолет никак не угрожали Турции. Это очевидная вещь", - подчеркнул Путин.

Российский лидер считает, что из Турции идет "большая денежная подпитка террористов, а теперь еще и удар с воздуха".

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Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.