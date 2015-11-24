Сирийские повстанцы рассказали, как расстреливали в воздухе пилотов сбитого Су-24 при катапультировании

Одного из летчиков обнаружили мертвым при приземлении, судьба второго неизвестна, передает РБК.

Сирийские повстанцы открыли огонь по пилотам сбитого российского бомбардировщика Су-24, когда увидели, что они пытаются приземлится на парашютах на территорию, контролируемую сирийской армией. Об этом агентству AP рассказал представитель «10-й бригады» Джахед Ахмад.

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Повстанцы попали в одного из пилотов, и он опустился на землю уже мертвым, сказал Ахмад. Судьба второго пилота неизвестна, отмечает AP.

Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.

СМИ сообщили, что один из пилотов российского Су-24 погиб.