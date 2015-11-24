В Госдуме Турцию обвинили в поддержке ИГИЛ и сравнили сбитие Су-24 с терактом над Синаем

Об этом заявил член международного комитета Госдумы, вице-спикер Думы от "Справедливой России" Николай Левичев, передает РБК.

"В условиях, когда мировое сообщество начинает полноценную борьбу с терроризмом, рассадником которого стали занятые ИГИЛ территории Сирии, Турция проявляет солидарность с террористами и сбивает наш самолет над территорией Сирии", - отметил он.

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При этом Левичев заявил, что данный акт "сопоставим с атакой на другой российский самолет в небе над Синаем".

"Сейчас, когда очевидна связь Анкары с ИГИЛ, нам необходимо минимизировать угрозу для наших граждан в Турции. Для этого целесообразно прекратить авиасообщение с этой страной, эвакуировать находящихся там россиян", - подчеркнул член Госдумы.

Напомним, в Минобороны РФ утверждают, что сбитый в Сирии Су-24 "не нарушал воздушного пространства Турции, это зафиксировано объективными средствами контроля".