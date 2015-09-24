Стало известно, чего больше всего боятся россияне

Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, оказавшегося в распоряжении «Газеты.Ru».

Россияне боятся роста международной напряженности на таком же уровне, как в январе и апреле этого года. Отмечается, что на втором месте страх роста цен на товары, исчезновения некоторых из продажи и обесценивания сбережений. Тем не менее, в начале года показатель был в два раза выше, чем в августе, но ниже, чем в июле.

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При этом снижение доходов беспокоит граждан России намного меньше. В начале года это беспокоило россиян гораздо больше. Люди стали меньше боятся потери работы с начала года, хотя показатель и незначительно вырос по сравнению с июнем и июлем.

Проблемы со здоровьем и трудности в получении медицинской помощи также продолжают меньше беспокоить россиян. Индекс страха по этому постепенно снижался с начала года, и был примерно одинаковым с июня.

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Волнения и беспорядки в стране граждан России пугают меньше, чем в начале года, но данный показатель незначительно менялся с мая, оставшись в августе примерно на том же уровне.

Меньше всего россиян волнуют семейные конфликты - 79% опрошенных их не опасаются. Страхи насчет проблем в семье постепенно уменьшаются с января этого года.

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Опрос был проведен 29-30 августа 2015 года, при его проведении было опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Как сообщал УНИАН ранее, согласно опросу, большинство россиян не хотят прекращения поддержки боевиков ради улучшения отношений с Украиной.