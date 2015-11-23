Сирийская армия в ходе тяжелых боев отбила у "Исламского государства" два города - Reuters

Об этом заявили в группе мониторинга Syrian Observatory for Human Rights, сообщает Reuters.

Сирийские государственные СМИ также сообщили, что армия и местные бойцы взяли под контроль города Мхин и Хаварин, расположенные к юго-востоку от Хомса, и уничтожили большое количество боевиков ИГИЛ.

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Согласно сообщению, эти два города находятся к востоку от шоссе север-юг, проходящего через крупнейшие города страны, которое играет ключевую роль в контроле над территориями на западе страны, в основном находящимися в руках правительства.

Кроме того, они расположены вблизи дорог, связывающих Пальмиру, находящуюся под контролем ИГИЛ, с западными городами.

Группа мониторинга сообщила, что сирийские и российские самолеты нанесли десятки ударов по районам, окружающим Мхин и Хаварин.