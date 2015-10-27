Боевики ИГИЛ взорвали в Пальмире три древние колонны, привязав к ним людей - СМИ
Боевики "Исламского государства" взорвали три древние колонны в сирийской Пальмире, привязав к ним трех человек.
Об этом со ссылкой на The Daily Express пишет Лента.ру.
По словам представителя правозащитной организации Сирийская обсерватория по правам человека, экстремисты не сообщили местным жителям, кого они убили и по какой причине. "Никто не видел саму казнь", - приводит издание его слова.
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Как известно, античный город Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - находится под контролем боевиков ИГ с мая этого года. С тех пор они постепенно уничтожают культурные ценности. В начале октября боевики взорвали Триумфальную арку, построенную древними римлянами в конце II века нашей эры в честь победы над парфянами.
4 сентября боевики ИГ разрушили в Пальмире три погребальные башни, которые были возведены в период с 103 по 44 год до нашей эры. 1 сентября ООН подтвердила информацию об уничтожении античного храма Бэла, а неделей ранее СМИ сообщили о взрыве храма Баал-Шамина. 19 августа появилась информация о том, что боевики ИГ казнили на центральной площади древнего города главного смотрителя Пальмиры Халеда Асаада.