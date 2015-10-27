Боевики ИГИЛ взорвали в Пальмире три древние колонны, привязав к ним людей - СМИ

Об этом со ссылкой на The Daily Express пишет Лента.ру.

По словам представителя правозащитной организации Сирийская обсерватория по правам человека, экстремисты не сообщили местным жителям, кого они убили и по какой причине. "Никто не видел саму казнь", - приводит издание его слова.

Читайте такжеВ Пальмире боевики ИГ заминировали римский амфитеатр возрастом около двух тысяч лет

Как известно, античный город Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - находится под контролем боевиков ИГ с мая этого года. С тех пор они постепенно уничтожают культурные ценности. В начале октября боевики взорвали Триумфальную арку, построенную древними римлянами в конце II века нашей эры в честь победы над парфянами.

4 сентября боевики ИГ разрушили в Пальмире три погребальные башни, которые были возведены в период с 103 по 44 год до нашей эры. 1 сентября ООН подтвердила информацию об уничтожении античного храма Бэла, а неделей ранее СМИ сообщили о взрыве храма Баал-Шамина. 19 августа появилась информация о том, что боевики ИГ казнили на центральной площади древнего города главного смотрителя Пальмиры Халеда Асаада.