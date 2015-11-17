Россия разработала новый план воздушной операции в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на совещании в Минобороны РФ с участием президента России Владимира Путина сказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"В целях выполнения ваших указаний (президента РФ) по наращиванию авиаударов по объектам ИГ и других экстремистских организаций, генеральным штабом был разработан план воздушной операции, предусматривающий дополнительно привлечь к нанесению ударов с территории Российской Федерации 25 самолетов дальней авиации, восемь перспективных бомбардировщиков Су-34, четыре истребителя Су-27СМ", - сказал Герасимов.

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Он сообщил, что в рамках усиления космической разведки территории Сирии задействовано десять космических аппаратов видовой и радиоэлектронной разведки, в том числе гражданского назначения.

«Задействовано десять спутников. Осуществлены перенацеливание и коррекция орбиты ряда спутников, что обеспечивает съемку территории Сирии с необходимой периодичностью», - сказал он.

По словам главы Генштаба РФ, планируется дальнейшее усиление орбитальной группировки за счет задействования космических аппаратов, находящихся в оперативном резерве, а также запуска новых.

Он заявил, что сегодня в ходе первого массированного авиационного удара 34 крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности уничтожено 14 важных объектов террористов.

«Это пункты управления незаконными вооруженными формированиями, осуществлявшие координацию действий отрядов боевиков ИГИЛ в провинциях Идлиб и Алеппо, крупные склады боеприпасов и других материальных средств на северо-западе Сирии», - сказал он.

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По его словам, за время проведения операции выполнено более 2 тысяч боевых вылетов, что позволило сирийской армии перейти в наступление по всему фронту и освободив значительные территории. Он заверил, что наступление сирийской армии продолжается.

Герасимов подчеркнул, что о нанесении ударов были заблаговременно информированы командование военно-воздушных сил США и других стран коалиции. «Нанесение ударов по объектам боевиков продолжается в соответствии с вооруженным планом», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По данным Минобороны РФ, Россия перебросила на аэродром Хмеймим вблизи сирийской Латакии смешанную авиагруппу из бомбардировщиков Су-24 М и Су-34, штурмовиков Су-25 СМ и истребителей Су-30 СМ, а также ударных вертолетов Ми-24 и многоцелевых вертолетов Ми-8. В целом в Сирию переброшено более 50 российских воздушных судов.