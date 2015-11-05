ВКС РФ: Россия поставила в Сирию зенитные ракетные системы

Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-Космическими Силами России Виктор Бондарев в интервью газете «Комсомольская правда».

По его словам, Россия поставила не только истребители, штурмовики, бомбардировщики, вертолеты, но и зенитные ракетные системы.

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«Мы просчитали все возможные угрозы... Потому что могут быть различного рода форс-мажорные обстоятельства. Допустим, угон боевого самолета на территории сопредельного с Сирией государства и нанесение удара по нам. И к этому мы должны быть готовы», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, заявила, что Россия разместила наземную артиллерию в Сирии, в частности в провинциях Хама и Хомс.