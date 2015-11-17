РФ объявила награду в $50 миллионов за информацию об организаторах теракта на борту A321
10:49, 17 ноября 2015Мир
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Российские власти обещают $50 млн за информацию о террористах, причастных к теракту на борту разбившегося самолета A321.
REUTERS
«Федеральная служба безопасности обращается к российской и международной общественности за содействием в установлении террористов. За предоставление сведений, способствующих задержанию преступников, будет выплачено вознаграждение в размере 50 миллионов долларов США», - заявили в ФСБ, передает "Газета.Ru".
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«Федеральной службой безопасности и правоохранительными органами Российской Федерации осуществляются меры к розыску лиц, причастных к данному преступлению», - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, в ФСБ подтвердили теракт на борту А321.
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