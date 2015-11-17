В России катастрофу А321 признали терактом

Об этом, как сообщает РБК, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава ФСБ Александр Бортников

Отмечается, что стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

"Можно однозначно сказать, что это террористический акт", - заявил Бортников.

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По его словам, самодельное взрывное устройство было мощностью до 1,5 кг тротилового эквивалента. На обломках самолета обнаружены следы взрывчатых веществ иностранного производства, доложил Бортников Путину.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу, 31 октября, совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако первоначальной причиной считают техническую неисправность.