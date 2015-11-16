Губернатор Алабамы заявил, что штат не будет принимать сирийских беженцев

Об этом сообщает Lenta.ru по информации CNN.

По словам Бентли, он опасается, что среди мигрантов могут оказаться опасные элементы: «После того, что произошло в прошлые выходные в Париже, я буду выступать против любых попыток властей разместить беженцев в Алабаме. Я ваш губернатор, и не могу допустить, чтобы вам был причинен вред».

Стоит отметить, что пока официальный Вашингтон не заявлял о намерении разместить сирийских беженцев в Алабаме.

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Губернатор Мичигана Рик Снайдер также сообщил, что выступает против приема беженцев из Сирии: «Мы рады всем и гордимся богатой историей иммиграции. Но наша первейшая задача — безопасность граждан».

При этом Снайдер оговорился, что, хотя меры по обеспечению безопасности будут усилены, никакой дискриминации иммигрантов по месту происхождения не будет: «Важно помнить, что эти атаки осуществляются экстремистами и ни в коей мере не ставят под сомнение миролюбие выходцев с Ближнего Востока, проживающих в нашем штате и в других местах по всему миру».

Губернатор еще одного штата, Луизианы, Бобби Джиндал, написал открытое письмо Бараку Обаме, в котором пожаловался на то, что ему даже не сообщили об отправке в его штат беженцев на прошлой неделе. «Разумно было бы приостановить поток беженцев, прибывающих в Соединенные Штаты, — отметил Джиндал. — Нужно тщательно разобраться в том, что случилось в Европе, прежде чем эта проблема доберется до США».

Заместитель советника по нацбезопасности Бен Родс поспешил успокоить губернаторов: он заявил, что все прибывающие сирийские беженцы проходят сложную и дорогостоящую процедуру проверки на принадлежность к террористическим организациям. Конгрессмен от штата Нью-Йорк Пит Кинг, однако, усомнился в словах Родса, отметив, что у американских спецслужб нет базы данных по гражданам Сирии.

Ранее высокопоставленные американские политики неоднократно выражали опасения в отношении благонадежности беженцев из Сирии. Так, комментируя инициативу Обамы увеличить лимит для них до 10 тысяч человек, претендент на пост главы государства Дональд Трамп заявил: «Мы добрые люди и хотим, чтобы всем было хорошо. Но с учетом проблем, с которыми уже сталкивается наша страна, принимать сотни тысяч беженцев, многие из которых имеют большие проблемы, — это безумие».