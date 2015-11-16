Губернатор Алабамы заявил, что штат не будет принимать сирийских беженцев
После терактов в Париже губернатор американской Алабамы Роберт Бентли заявил, что штат не будет принимать сирийских беженцев.
Об этом сообщает Lenta.ru по информации CNN.
По словам Бентли, он опасается, что среди мигрантов могут оказаться опасные элементы: «После того, что произошло в прошлые выходные в Париже, я буду выступать против любых попыток властей разместить беженцев в Алабаме. Я ваш губернатор, и не могу допустить, чтобы вам был причинен вред».
Стоит отметить, что пока официальный Вашингтон не заявлял о намерении разместить сирийских беженцев в Алабаме.
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Губернатор Мичигана Рик Снайдер также сообщил, что выступает против приема беженцев из Сирии: «Мы рады всем и гордимся богатой историей иммиграции. Но наша первейшая задача — безопасность граждан».
При этом Снайдер оговорился, что, хотя меры по обеспечению безопасности будут усилены, никакой дискриминации иммигрантов по месту происхождения не будет: «Важно помнить, что эти атаки осуществляются экстремистами и ни в коей мере не ставят под сомнение миролюбие выходцев с Ближнего Востока, проживающих в нашем штате и в других местах по всему миру».
Губернатор еще одного штата, Луизианы, Бобби Джиндал, написал открытое письмо Бараку Обаме, в котором пожаловался на то, что ему даже не сообщили об отправке в его штат беженцев на прошлой неделе. «Разумно было бы приостановить поток беженцев, прибывающих в Соединенные Штаты, — отметил Джиндал. — Нужно тщательно разобраться в том, что случилось в Европе, прежде чем эта проблема доберется до США».
Заместитель советника по нацбезопасности Бен Родс поспешил успокоить губернаторов: он заявил, что все прибывающие сирийские беженцы проходят сложную и дорогостоящую процедуру проверки на принадлежность к террористическим организациям. Конгрессмен от штата Нью-Йорк Пит Кинг, однако, усомнился в словах Родса, отметив, что у американских спецслужб нет базы данных по гражданам Сирии.
Ранее высокопоставленные американские политики неоднократно выражали опасения в отношении благонадежности беженцев из Сирии. Так, комментируя инициативу Обамы увеличить лимит для них до 10 тысяч человек, претендент на пост главы государства Дональд Трамп заявил: «Мы добрые люди и хотим, чтобы всем было хорошо. Но с учетом проблем, с которыми уже сталкивается наша страна, принимать сотни тысяч беженцев, многие из которых имеют большие проблемы, — это безумие».