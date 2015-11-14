Польша отказывается принимать беженцев после терактов в Париже

Об этом сообщил министр по делам ЕС Конрад Сзимански, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Он пояснил, что «перед лицом трагических нападений в Париже» Польша больше не видит политических возможностей для исполнения своих обязательств.

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Между тем чешский вице-премьер и министр финансов Чехии Андрей Бабиш заявил, что Европа «вступает в трудные времена» и в борьбе с терроризмом страны-члены ЕС должны закрыть свои границы. Его слова приводит портал iDNES.cz.

Со своей стороны министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано поручил усилить контроль в аэропортах, портах и на дорогах страны. Речь в первую очередь идет о повышенных мерах безопасности на границе с Францией, отмечает Reuters. Аналогичные меры были приняты в Нидерландах, Бельгии и Швейцарии. Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель также призвал в своем Twitter граждан страны не ездить в Париж без крайней необходимости.

Напомним, в результате серии терактов в Париже в ночь с 13 на 14 ноября погибли более 150 человек.