Обама и Путин провели внеплановые переговоры в кулуарах G20

Барак Обама и Владимир Путин в паузе между встречей глав государств БРИКС и рабочим заседанием "двадцатки" провели переговоры неподалеку от столика с кофе. Тема разговора пока неизвестна, ведь при нем присутствовали только переводчики президентов, пишет ТСН.ua.

Отмечается, что Владимир Путин и Барак Обама также успели обменяться несколькими фразами во время официальной церемонии фотографирования.

Как сообщалось, саммит "двадцатки" открылся сегодня в турецкой Анталье. Основными вопросами экономической повестки являются реформирование политики кредитования стран со стороны Международного валютного фонда. Планируется также завершить принятие Плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Большое внимание лидеры уделят проблеме загрязнения окружающей среды и глобальному потеплению.

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Первое пленарное заседание саммита будет посвящено вопросам глобальной экономики, привлечению инвестиций, стратегиям роста и снижению безработицы, стимулированию экономического развития в мировом и национальном масштабах, а также инвестиционным программам.