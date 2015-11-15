В Анталье открылся саммит лидеров G20 (фоторепортаж)

Как сообщает ТАСС, первый день саммита лидеры начнут с обмена мнениями о недавних терактах в Париже.

Участники помимо традиционной экономической программы обсудят проблему беженцев и вопросы борьбы с терроризмом. Эти темы внесены в повестку дня Турцией на правах председателя "двадцатки".

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Основными вопросами экономической повестки являются реформирование политики кредитования стран со стороны Международного валютного фонда. Планируется также завершить принятие Плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Большое внимание лидеры уделят проблеме загрязнения окружающей среды и глобальному потеплению.

Первое пленарное заседание саммита будет посвящено вопросам глобальной экономики, привлечению инвестиций, стратегиям роста и снижению безработицы, стимулированию экономического развития в мировом и национальном масштабах, а также инвестиционным программам.

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На саммит прибыли почти все лидеры стран G20, в том числе президенты России Владимир Путин и США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель. Президент Франции Франсуа Олланд отменил свою поездку в Анталью из-за парижских терактов.

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"На полях" саммита также пройдет встреча глав государств-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Планируется участие в саммите генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Также в Белек прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого в качестве почетного участника G20 пригласил турецкий лидер Тайип Эрдоган, воспользовавшийся соответствующим правом страны-председателя.

Саммит продлится до 16 ноября.