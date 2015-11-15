Двоим исполнителям терактов в Париже было от 15 до 18 лет - СМИ

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

Как отмечается, об этом сообщил источник, знакомый с результатами судебно-медицинской экспертизы.

Официального подтверждения данной информации нет.

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Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников.

129 человек погибли, еще 352 ранены, из них 99 находятся в критическом состоянии.