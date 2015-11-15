Двоим исполнителям терактов в Париже было от 15 до 18 лет - СМИ
В атаках, произошедших в Париже в ночь на 14 ноября, участвовали два подростка, которым было от 15 до 18 лет.
Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на радиостанцию Europe 1.
Как отмечается, об этом сообщил источник, знакомый с результатами судебно-медицинской экспертизы.
Официального подтверждения данной информации нет.
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Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.
Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.
Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников.
129 человек погибли, еще 352 ранены, из них 99 находятся в критическом состоянии.