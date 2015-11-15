Появилось новое видео перестрелки с террористами в Париже

Атака на театр Bataclan, где шел концерт калифорнийской группы Eagles Of Death Metal, стала самым кровопролитным из шести терактов, совершенных в Париже вечером в пятницу, 13 ноября, передает "Дождь".

Тогда террористы убили охранников на входе, зашли в зал и открыли беспорядочный огонь по публике, крича, что это месть за вмешательство Франции в сирийский конфликт.

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Затем они взяли выживших в заложники, и спецназ пошел на штурм. В результате погибли более ста человек. Участники Eagles Of Death Metal не пострадали.

Напомним, 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Согласно последним данным французской прокуратуры, количество погибших вследствие терактов возросло до 129, раненых - до 352.