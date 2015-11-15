Появилось новое видео перестрелки с террористами в Париже
В интернете появилась видеозапись перестрелки между полицейскими и террористами возле концертного зала в Париже.
Атака на театр Bataclan, где шел концерт калифорнийской группы Eagles Of Death Metal, стала самым кровопролитным из шести терактов, совершенных в Париже вечером в пятницу, 13 ноября, передает "Дождь".
Тогда террористы убили охранников на входе, зашли в зал и открыли беспорядочный огонь по публике, крича, что это месть за вмешательство Франции в сирийский конфликт.
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Затем они взяли выживших в заложники, и спецназ пошел на штурм. В результате погибли более ста человек. Участники Eagles Of Death Metal не пострадали.
New footage shows shootout between security forces & attackers at #Bataclan in #Paris last night #ParisAttacks@APpic.twitter.com/HmgbF3Iwnq
— Silver Surfer (@RobPulseNews) November 14, 2015
Напомним, 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Согласно последним данным французской прокуратуры, количество погибших вследствие терактов возросло до 129, раненых - до 352.