Франция заявила, что продолжит войну против "Исламского государства"

23:46, 14 ноября 2015
Мир
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Франция продолжит участие в операции международной коалиции против "Исламского государства". 

REUTERS

Об этом заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс, передает "Медуза" со ссылкой на телеканал TF1.

Кроме того, Вальс сообщил, что власти планируют продлить действие режима чрезвычайного положения, введенного в Париже.

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Режим ЧП, сказал он, позволяет расширить возможности правоохранительных органов по борьбе "с хорошо организованным противником".

Напомним, серия терактов произошла в Париже вечером 13 ноября. Погибли 129 человек, 352 получили ранения. По данным прокуратуры Франции, нападение устроили семь террористов, разбитых на три группы. Никто из участников нападения не выжил. У одного из террористов был обнаружен сирийский паспорт.

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