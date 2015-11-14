Теракты в Париже: Среди погибших есть граждане Бельгии, Румынии, Швеции и Португалии

Как заявил в субботу, 14 ноября, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, минимум два бельгийца погибли, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что, по данным МИД Швеции, в числе жертв также один швед, еще один ранен. Однако МИД Швеции отмечает, что это неподтвержденная информация.

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В числе погибших есть также один гражданин Португалии, сообщили власти этой страны.

Министерство иностранных дел Румынии заявило о гибели двух своих граждан.

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон указал, что жертвами "бесчеловечных нападений" в Париже могли стать несколько подданных Великобритании. Точной информации об этом пока нет.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 ноября в Париже произошла серия терактов, в результате которых, по предварительным данным, погибло более 150 человек.