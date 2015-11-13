В Колумбии намерены частично легализовать марихуану

Об этом заявил в четверг министр юстиции южноамериканской страны Йесид Рейес, передают РИА Новости со ссылкой на мексиканский канал Televisa.

"Речь идет исключительно о медицинском или научном использовании марихуаны, никто не говорит о легализации с какими-то иными целями", — заявил Рейес.

По словам министра, плантации марихуаны должны будут получить легальный статус в национальном совете по наркотическим веществам, на них можно будет производить различную продукцию на основе марихуаны.

Читайте такжеВ Хорватии разрешили употреблять марихуану в лечебных целях

Директор антинаркотической службы Колумбии генерал Рикардо Рестрепо заявил, что сейчас в стране есть примерно 400 гектаров посадок каннабиса, в основном в департаменте Каука. Сейчас контроль за выращиванием запрещенной травы осуществляют повстанцы из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) и бандиты.

Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос говорил, что согласен с легальным использованием марихуаны в медицинских и терапевтических целях.

Как сообщал УНИАН, нижняя палата конгресса Чили одобрила закон, позволяющий выращивать марихуану в небольших количествах в медицинских, рекреационных и религиозных целях.