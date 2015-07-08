Чилийские депутаты одобрили закон о частичной легализации марихуаны

За принятие документа проголосовали 68 парламентариев, 39 выступили против. Некоторые противники закона отмечают, что он будет способствовать популяризации наркотиков, передает Русская служба Би-Би-Си.

На данный момент выращивание, продажа и перевозка марихуаны в Чили наказываются тюремными сроками до 15 лет.

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Перед вступлением в силу новый закон должен пройти через комиссию по здравоохранению и сенат.

Ранее ограничения на использование марихуаны сняли власти ряда других стран, в том числе Уругвая, Ямайки, а также некоторых штатов США.