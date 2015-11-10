Путин присвоил звание генерала армии своему бывшему охраннику

Указ президента РФ Владимира Путина о присвоении Виктору Золотову звания генерала армии опубликован на сайте Кремля во вторник, в День сотрудника органов внутренних дел, передает РБК.

Последний раз Путин повышал в звании Золотова в 2006 году - тогда Золотову дали генерал-полковника.

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В мае 2014 года Путин назначил Золотова первым заместителем министра внутренних дел, главкомом внутренних войск (ВВ) МВД, после того как он полгода проработал на посту первого заместителя главкома ВВ.

До своего назначения в МВД Золотов тринадцать лет отработал в Федеральной службе охраны РФ и руководителем Службы безопасности президента РФ.