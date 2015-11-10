Не колонизация, а инвестиции: Китай заявил о желании ввести безвизовый режим с Россией

Об этом заявил сегодня российским журналистам глава департамента стран Европы и Азии МИД КНР Гуй Цунъю, передает "Российская газета".

"Мы собираемся сделать туризм еще одной сферой для укрепления связей с Россией. Один из методов привлечения туристов - упрощение визового режима. Мы настроены в дальнейшем упрощать режим для туристов, вплоть до отмены визового режима с Россией как такового. Речь идет о поездках, в том числе без участия туроператоров. Нынешний безвизовый режим для групп не менее пяти человек уже не полностью удовлетворяет запросы", - пояснил китайский дипломат.

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Одновременно с этим Гуй Цунъю констатировал, что и эта первоначальная мера либерализации визового режима дала ожидаемый результат.

"За последние два года общее количество китайских туристов, которые посетили Россию, выросло в два раза и превысило 1,1 миллиона человек в год. Только в Санкт-Петербурге в 2014 году побывало около 500 тысяч граждан Китая. Если нам удастся довести количество туристов до 5 миллионов человек в год, то российской казне это принесет значительный ресурс. Каждый турист тратит около 2 тысяч долларов. Ежегодно они привнесут в экономику РФ около 10 миллиардов долларов ", - сказал дипломат, пояснив, что в первую очередь в Россию едут туристы из богатых южных провинций.

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Представитель МИД КНР также отметил, что, к сожалению, в последние два года наблюдается снижение российского туристического потока в Китай, что связано, вероятно, с экономическим кризисом. "Но мы уверены, что Россия преодолеет трудности, и поток туристов в КНР вновь будет расти", - сказал китайский дипломат.

Ранее Россия отдала Китаю месторождения торфа на Сахалине.

Как сообщал УНИАН, Пекин по максимуму использует изоляцию России. Китаю выгодно дальше поддерживать слабую позицию РФ с ее нынешним курсом. Именно с этой целью Поднебесная будет предоставлять небольшую помощь режиму Путину с целью выигрыша времени для полноценной колонизации Дальнего Востока и Сибири.